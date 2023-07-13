إقليم كوردستان يحقق أكثر من ملياري دولار من مبيعات النفط خلال الربع الأول من العام

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، تحقيقها أكثر من ملياري دولار أمريكي إيرادات مالية من مبيعات النفط الخام خلال الربع الأول من العام 2023.

ونشرت الحكومة إحصائية لشركة "ديلويت" التي تشرف على إحصائية مبيعات النفط للإقليم والإيرادات المالية المتحققة منها.

ووفقا للتقرير الصادر عن الشركة، فإن مجموع الإنتاج بلغ 36 مليونا، و723 الفا، و475 برميل نفط، وبلغت كمية الصادرات 32 مليونا، و307 آلاف، و382 برميلا، والكميات المخصصة للمصافي بلغت 4 ملايين، و39 ألفا، و232 برميلا، ، وبلغت كمية المبيعات المحلية 376 ألفا و861 برميلا.

وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية في إقليم كوردستان مليارين، و199 مليونا، و684 دولاراً، في حين بلغ متوسط سعر برميل النفط 67.639 دولارا، وبهذه النسبة فإن الإيرادات المحلية بلغت 22 مليوناً، و98 الفاً، و456 دولارا، وبلغ متوسط سعر البرميل 58.638 دولارا.

كما كشف تقرير ديلويت أن تكلفة العملية النفطية في الربع الأول من العام الحالي بلغت ملياراً، و253 مليوناً، و187 ألفا و254 دولارا، وبهذا المعدل تم تخصيص الإيرادات المتبقية للحكومة لمن يتقاضى المرتبات والتي كانت 946 مليونا و497 ألفا و142 دولارا.