إقليم كوردستان يحظر عمليات "التطويل" إلا بحالة واحدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، منع إجراء العمليات الجراحية التجميلية التي تستهدف زيادة "طول القامة" ما لم تكن تهدف لمعالجة مشكلات صحية وفق معايير علمية مثبتة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزارة شكلت لجنة مختصة استشارية علمية لتحديد التعليمات والدلائل العلمية لاستخدام أجهزة تثبيت خارجية حلقية (Ilizarov) أي جهاز الضغط والسحب لإجراء عمليات جراحية للعظام".

وبحسب بيان الصحة الكوردستانية، تم منع قيام أي طبيب أو أية مستشفى بـ"إجراء هذه العملية إلا بهدف علاج مشكلات وعوائق صحية وفق أدلة علمية، لأجل زيادة طول القامة".

ودعا بيان الصحة، المواطنين إلى "الانتباه والوعي والابتعاد عن المخاطر الناجمة عن احتمالات حدوث تعقيدات خلال إجراء مثل هذه العملية"، مؤكداً "منع فتح أي مركز أو منح أي رخصة لتقديم هذه الخدمة في الإقليم".