إقليم كوردستان يحظر صيد الأسماك واستيراد نوع منها

شفق نيوز/ قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان وضمن إطار حماية المنتج المحلي حظر اصطياد الأسماك واستيراد نوع منه من بلدان الخارج.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فإنه تقرر منع اصطياد الأسماك بأشكاله كافة وخلال الفترة من 15 من شهر آذار الجاري ولغاية 14 من شهر حزيران من العام 2021.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه ضمن إطار الحفاظ على المنتج المحلي، واستمرار المشاريع في هذا القطاع وزيادة إنتاجها، ودعم الإقتصاد في إقليم كوردستان تقرر منع إستيراد السمك السلمون اعتباراً من تاريخ 15 - 3 - 2021 ولغاية 15 - 6 - 2021.