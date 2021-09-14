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إقليم كوردستان يحظر إستيراد محصول الطماطم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-14T09:17:23+0000
إقليم كوردستان يحظر إستيراد محصول الطماطم

شفق نيوز/ قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان حظر إستيراد محصول الطماطم وذلك دعما منها للمزارعين في قضاء بينجوين في محافظة السليمانية.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن الوزارة فإنه لدعم المنتج المحلي لمحصول الطماطم وخاصة في قضاء بينجوين تم حظر إستيراد الطماطم من تركيا وإيران.

وشددت الوزارة على أنه سيتم معاقبة أي شخص يخالف القرار، مشيرة إلى إخطار المنافذ الحدودية بهذا القرار.

وكان عدد من المزارعين في قضاء بينجوين قد خرجوا قبل أيام في تظاهرة مطالبين بإيقاف استيراد الطماطم لتسويق منتجهم في الأسواق المحلية في إقليم كوردستان والعراق.

وأعلنت وزارة الزراعة العراقية، في شهر آب الماضي، السماح باستيراد خمسة محاصيل زراعية لانخفاض انتاجها محليا.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بفتح ومنع الاستيراد وفي ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي واستنادا الى اجتماع اللجنة الخماسية التي ناقشت انخفاض الإنتاج لبعض المحاصيل التي يحتاجها المواطن في قوته اليومي، حصلت موافقة وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي على السماح باستيراد المحاصيل الزراعية التالية (الثوم والطماطم والبصل والرقي والبطيخ) ومن كافة المنافذ الحدودية باستثناء محصول الطماطم يكون استيراده حصرا من منافذ زرباطية والشيب والشلامجة والمنذرية".

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