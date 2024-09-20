إقليم كوردستان يحظر استيراد سيارات دون موديل 2022 بدءا من كانون الأول المقبل

شفق نيوز/ أعلن المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان نوزاد شيخ كامل، يوم الجمعة، أنه سيتم حظر استيراد سيارات موديل 2022 إلى الإقليم ابتداءً من شهر كانون الاول / ديسمبر 2024.

وأوضح شيخ كامل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "استيراد أي نوع من السيارات ذات موديل 2022 لن يُسمح به بعد نهاية شهر نوفمبر من هذا العام".

كما أشار إلى أن الإقليم سيفتح المجال لاستيراد سيارات موديل 2025 بعد هذا التاريخ، في حين سيظل استيراد سيارات موديل 2023 و2024 مستمرًا كما هو دون أي تغيير".

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الإقليم دخول آلاف السيارات القديمة، والتي توصف بعضها بأنها "خردة وغير صالحة"، إلى شوارع كوردستان.

ويشهد إقليم كوردستان منذ سنوات زيادة ملحوظة في استيراد السيارات المستعملة، والتي لا تتماشى بعضها مع المعايير الحديثة للأمان والبيئة.

ودخول هذه السيارات إلى الإقليم أدى إلى ازدحام مروري كبير وزيادة في التلوث البيئي، وعلى الرغم من هذا، لا تزال هناك فجوة في القرارات التنظيمية المتعلقة باستيراد المركبات، ما يجعل هذه الخطوة الجديدة جزءًا من جهود الحكومة لتنظيم قطاع السيارات في كوردستان، والحد من استيراد السيارات القديمة.