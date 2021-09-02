إقليم كوردستان يحسم مصير الحوامل بشأن تلقي لقاح كورونا

شفق نيوز/ قررت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، شمول الحوامل ببرنامج التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بالتقنيات المحددة وفق التوصيات التي اقرتها اللجنة الاستشارية لبرنامج التلقيح الشامل.

وجاء في كتاب تعميم مذيل بتوقيع وزير الصحة وردت نسخة منه لوكالة شفق نيوز، انه "اشارة الى توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لبرنامج التلقيح الشامل بشأن تحديث الشرائح التي يشملها برنامج التلقيح ضد فيروس كورونا وكذلك قرار اللجنة الوطنية لاختيار الادوية في جلستها بالعدد 1122 في 24 اب الماضي، فان برنامج التلقيح يشمل النساء الحوامل وفقا لعدد من التوصيات".

واشارت التوصيات الى ان "استعمال اللقاح كوفيد 19 بتقنية mRNA (لقاح فايزر) مصنع للنساء الحوامل ويعطى في حالة وجود سبب خطير مثل اصابة المرأة الحامل بالامراض المزمنة ونقص الدم او زيادة وزن المرأة بشكل ملحوظ، وان اللقاح يعطى بعد الشهر الرابع من الحمل بشرط ان تكون المدة بين الجرعة الاولى من اللقاح لاتقل عن اسبوعين".

واضاف ان "اللقاح يعطى تحت الاشراف الطبي مع مراعاة تلقي اللقاح بشكل طوعي بعد الاطلاع والقبول بجميع المعلومات وفقا لاستمارة القبول باخذ اللقاحات المعمول بها في الوقت الحالي، وتكثيف المساعي الاعلامية بشأن تلقي اللقاح من قبل هذه الشريحة الحساسة من المجتمع"، حسب تعبير البيان.