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إقليم كوردستان يحذر من التسجيل على رحلات العمرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-12T20:25:19+0000
إقليم كوردستان يحذر من التسجيل على رحلات العمرة

شفق نيوز/ حذرت المديرية العامة للحج والعمرة في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، المواطنين من التسجيل لدى شركات العمرة قبل صدور قرار رسمي منها بهذا الصدد، محذرة الشركات من اتخاذ اية خطوة مخالفة بالتعامل معها وفقا للقانون والتعليمات. 

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد توقف رحلات العمرة منذ 28 من شهر شباط الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا الى اليوم، ليس هناك اي قرار من جانب السعودية لاستئناف رحلات العمرة للمواطنين العراقيين واقليم كوردستان".

وطالبت المديرية، المواطنين، "بعدم التسجيل لدى اية شركة خاصة بالعمرة لحين اعلان من قبل المديرية باستئناف رحلات العمرة بشكل رسمي".

وأبلغت المديرية جميع شركات الحج والعمرة بانها لا تستطيع اتخاذ اية خطوة بهذا الاتجاه من دون صدور قرار رسمي من قبل المديرية، محذرة من التعامل معها وفقا للقانون والتعليمات في حال مخالفتها لمضمون هذا البيان.

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