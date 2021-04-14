إقليم كوردستان يحذر السكان من صعوبة الحصول على لقاح كورونا في حال العزوف عنه

شفق نيوز/ دعا المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم كوردستان الدكتور آسو حويزي يوم الأربعاء السكان إلى الإقبال على تلقي جرعات لقاح كورونا، محذرا من أن يواجه الإقليم والعراق مشكلة الحصول عليه لاحقا كما تعاني من ذلك بلدان عظمى في حال العزوف عن التطعيم.

وقال حويزي في بيان نشره اليوم، "العام الماضي كنّا نأمل جميعا بأن يتم إنتاج اللقاح وحاليا أصبح متاحا ولكنّ هناك شكوكاً من تلقي الجرعات".

وأضاف ان "اللقاحات المتاحة هي الأفضل، والفرصة متوفرة للتطعيم، وقد لا نتمكن لاحقا في الحصول عليه بسهولة"، مشيراً إلى أن أغلب البلدان العظمى لديها مشاكل مع الشركات المنتجة في تأمين نسب اللقاح لذا كل شيء متوقع.

وخاطب حويزي السكان قائلا: سجلوا اسماءكم، وبعدها توجهوا لتلقي جرعات التطعيم، وشجعوا كبار السن على ذلك لا تنتظروا أكثر ولا تقولوا هذا النوع وذاك النوع، منوها الى ان الطاقم الطبي الخاص بحملة التطعيم سيخبركم بالتعليمات التامة قبل وبعد تلقي جرعات اللقاح.