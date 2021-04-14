سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقليم كوردستان يحذر السكان من صعوبة الحصول على لقاح كورونا في حال العزوف عنه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-14T05:23:14+0000
إقليم كوردستان يحذر السكان من صعوبة الحصول على لقاح كورونا في حال العزوف عنه

شفق نيوز/ دعا المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم كوردستان الدكتور آسو حويزي يوم الأربعاء السكان إلى الإقبال على تلقي جرعات لقاح كورونا، محذرا من أن يواجه الإقليم والعراق مشكلة الحصول عليه لاحقا كما تعاني من ذلك بلدان عظمى في حال العزوف عن التطعيم.

وقال حويزي في بيان نشره اليوم، "العام الماضي كنّا نأمل جميعا بأن يتم إنتاج اللقاح وحاليا أصبح متاحا ولكنّ هناك شكوكاً من تلقي الجرعات".

وأضاف ان "اللقاحات المتاحة هي الأفضل، والفرصة متوفرة للتطعيم، وقد لا نتمكن لاحقا في الحصول عليه بسهولة"، مشيراً إلى أن أغلب البلدان العظمى لديها مشاكل مع الشركات المنتجة في تأمين نسب اللقاح لذا كل شيء متوقع.

وخاطب حويزي السكان قائلا: سجلوا اسماءكم، وبعدها توجهوا لتلقي جرعات التطعيم، وشجعوا كبار السن على ذلك لا تنتظروا أكثر ولا تقولوا هذا النوع وذاك النوع، منوها الى ان الطاقم الطبي الخاص بحملة التطعيم سيخبركم بالتعليمات التامة قبل وبعد تلقي جرعات اللقاح.

related

وصول أول وجبة من لقاح كورونا إلى إقليم كوردستان وكركوك

Date: 2021-03-02 14:07:10
وصول أول وجبة من لقاح كورونا إلى إقليم كوردستان وكركوك

32% تلقوا اللقاح في كوردستان .. وزارة الصحة توجه طلبا للسكان

Date: 2021-04-09 13:52:21
32% تلقوا اللقاح في كوردستان .. وزارة الصحة توجه طلبا للسكان

إقليم كوردستان يقترب من التعاقد مع شركتين لتصنيع لقاح كورونا

Date: 2021-03-28 12:32:53
إقليم كوردستان يقترب من التعاقد مع شركتين لتصنيع لقاح كورونا

لجنة الإفتاء في إقليم كوردستان: تلقي لقاح كورونا لا يبطل الصوم

Date: 2021-04-13 10:12:05
لجنة الإفتاء في إقليم كوردستان: تلقي لقاح كورونا لا يبطل الصوم

صحة اقليم كوردستان تعلن خطتها للحصول على لقاح كورونا

Date: 2020-11-24 13:43:11
صحة اقليم كوردستان تعلن خطتها للحصول على لقاح كورونا

إنطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في دهوك

Date: 2021-03-06 07:01:01
إنطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في دهوك

اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

Date: 2020-03-25 09:01:37
اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

إقليم كوردستان يخصص الاقسام الداخلية لحجر المصابين بكورونا

Date: 2020-06-12 16:26:19
إقليم كوردستان يخصص الاقسام الداخلية لحجر المصابين بكورونا