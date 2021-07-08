إقليم كوردستان يحدد شرطين للسماح بالسفر الى ايران والاخيرة لها شرط

شفق نيوز/ اشترطت سلطات إقليم كوردستان، اليوم الخميس، توفر شرطين من أجل السماح للأشخاص الذين يرغبون السفر الى ايران عن طريق معبر باشماخ الدولي.

وجاء في بيان لسلطات المعبر ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن على المواطنين عدم مراجعة المعبر من دون وجود تأشيرة دخول (فيزا) كما يتوجب على المراجع أن يحمل معه إحدى انواع التأشيرات (المرض والدواء، التاجر والمستثمر، صاحب اقامة معمول بها، الطلاب).

واشار البيان الى انه يتوجب ان يكون المواطن قد اجرى فحص كورونا وإجراء نوع (PCR) وأن يحمله معه طيلة فترة سفره.

واضاف البيان انه بقرار من إيران فإنه اعتبارا من اليوم الخميس 8 / 7 / 2021 لن يحصل اي شخص على السماح بالدخول من دون نتيجة لفحص (PCR) وستتم إعادته.