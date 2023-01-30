إقليم كوردستان يحتضن مهرجاناً للرقصات الشعبية الهندية (صور)

شفق نيوز/ أقامت وزارة الثقافة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، مهرجانا للرقصات الشعبية الهندية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المهرجان حضرته شخصيات من القنصلية الهندية في اقليم كوردستان ومحافظ اربيل عاصمة الاقليم اوميد خوشناو.

وجرى خلال المهرجان تقديم الكثير من العروض الفنية والرقصات الشعبية الهندية المختلفة.

وتابع المراسل أنه من المقرر أن تقوم الفرية الهندية بتنظيم مهرجان مشابه يوم غد في محافظة دهوك ايضاً وذلك لتعريف الشعب الكوردي على الفنون الشعبية والثقافة الهندية.