إقليم كوردستان يحتضن لقاءً بين وزير الخارجية الفرنسي وقائد "قسد"

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيلتقي بقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في إقليم كوردستان خلال الزيارة التي يجريها حالياً.

وقال بارو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئي إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، حضره مراسل وكالة شفق نيوز "سأقوم بالاجتماع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية خلال زيارتي إلىإقليمكوردستان".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي بكل من بافل وقباد طالباني.

ووصل وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى العاصمة بغداد صباح اليوم، وعقد مؤتمر صحفي مع نظيرفؤاد حسين، وعبر عن دعم بلاده للعراق بشأن ممارسة سيادته الكاملة على أراضيه، وأشار إلى أهمية استمرار الدعم اقتصادياً وتنميته خلال السنواتالمقبلة.