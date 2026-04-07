إقليم كوردستان يحتج رسمياً على تصريحات القنصل الإيراني

أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تسليم مذكرة احتجاج وقلق إلى القنصلية العامة لإيران في أربيل.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المذكرة جاءت على خلفية تصريحات وُصفت بـ"التهديدية" أدلى بها القنصل العام الإيراني في السليمانية.

وأضافت أن هذه الخطوة جاءت عقب تصريحات صدرت عن القنصل الإيراني تضمنت تهديدات بحق مواطني الإقليم وكيانه.

يذكر أن القنصل العام الإيراني في السليمانية، محمد مير حسيني، قد قال، في وقت سابق، إن العمليات التي تنفذها بلاده لا ترتبط بموقع جغرافي محدد، مؤكداً أن أي مكان تتواجد فيه الولايات المتحدة، أو جهات يصفها بالمتدخلة، أو ما أسماه "النظام الصهيوني" والجماعات المناهضة لإيران، يُعد هدفاً مشروعاً من وجهة نظر طهران، سواء كان ذلك داخل إقليم كوردستان أو في دول أخرى.

وكانت منظمة "CPT" الأميركية المتخصصة في حقوق الإنسان، قد كشفت، يوم الأحد الماضي، عن تعرض إقليم كوردستان لنحو 500 هجوم أسفر عن 14 ضحية و93 مصاباً خلال شهر، منذ اندلاع الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.