إقليم كوردستان يتأثر بموجة من الأمطار والثلوج الأسبوع المقبل تنخفض معها درجات الحرارة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان العراق، يوم الأربعاء، أن موجة من الأمطار والثلوج تجتاح مناطق ومدن الإقليم اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل وتستمر لعدة أيام، مشيرة إلى أن هذه الموجة يصاحبها انخفاض في معدلات درجات الحرارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ديلان رشاد في بيان اليوم، إنه بحسب توقعات مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل والمواصلات فإنه من المتوقع ان تجتاح موجة من الأمطار مناطق ومدن الإقليم اعتبارا من يوم السبت المقبل وتستمر لغاية يوم الأربعاء، مبينا أن بداية تأثير هذه الموجة سيكون على المناطق الجبلية مع تساقط قليل للأمطار والثلوج.

وأوضح أنه يوم الأحد يستمر تأثير هذه الموجة ضعيفا على الإقليم، لكن يومي الاثنين والثلاثاء سيكون تأثير هذه الموجة قويا وتهطل الأمطار في عموم إقليم كوردستان، مع تساقط ثلجي في المناطق الجبلية الوعرة..

وتابع رشاد بالقول إنه بفعل تأثير هذه الموجة تنخفض معدلات درجات الحرارة ويكون مستوى الأمطار معتدلا، منوها إلى أن الموجة ستنتهي يوم الأربعاء المقبل.

و توقع موقع AccuWeather لحالة الطقس العالمي، أن موجة هطول للأمطار والثلوج تجتاح مناطق ومدن إقليم كوردستان في نهاية الشهر الجاري، و تستمر لمدة أسبوع كامل.

ووفقا لما نشره الموقع من تنبؤات لحالة الطقس، فإن الموجة تبدأ إعتباراً من يوم 28 من شهر كانون الثاني/يناير، وتستمر لمدة 7 أيام.

ويشير الموقع إلى أن الثلوج ستتساقط لمدة يومين في كل من: السليمانية وحلبجة نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، بينما تتساقط الثلوج على طول المرتفعات، وتهطل الأمطار في السهول.

ومن المتوقع أن يواجه إقليم كوردستان موجات من الثلوج والأمطار خلال شهر شباط المقبل.