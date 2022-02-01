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إقليم كوردستان يتأثر بموجات برد تتساقط معها الثلوج والأمطار وتستمر أسبوعاً كاملاً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-01T11:00:20+0000
إقليم كوردستان يتأثر بموجات برد تتساقط معها الثلوج والأمطار وتستمر أسبوعاً كاملاً

شفق نيوز/ وفقا لتوقعات خبير الأرصاد الجوية الكوردي آراس جبار، يوم الثلاثاء، فإن إقليم كوردستان سيتأثر بثلاث موجات اعتبارا من يوم الجمعة المقبل تتساقط معها الأمطار والثلوج، وتنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وتستمر لمدة أسبوع واحد.

وقال الخبير في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، "خلال المدة من 4 - 2 - 2022 وإلى 11 - 2 - 2022 سيتأثر الإقليم، ودول المنطقة بمنخفض لثلاثة أنظمة للطقس البارد قادمة من القطب الشمالي"، مبينا أن "المنخفضات الثلاثة سيتتابع تأثيرها واحدة تلو الأخرى".

وأوضح أن "الموجة ستتسبب بهطول للثلوج والأمطار، بينما ستشهد المناطق الجبلية غزارة بتساقط الثلوج وانخفاض كبير فى مستويات درجة الحرارة " .

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