إقليم كوردستان يتأثر بضغط الموسم السنوي وموجة حارة تجتاحه لمدة أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان عن توقعات الطقس ودرجات الحرارة لليومين المقبلين ولغاية الأسبوع المقبل في مناطق ومدن الإقليم كافة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن بسبب التأثير المتزايد لضغط الموسم الحار السنوي من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اليوم وتستمر لغاية الأسبوع المقبل مقارنة بدرجات الحرارة ليوم أمس إلا أن إنخفضاً قد يحدث خلال اليومين المقبلين.

وستكون درجة الحرارة المتوقعة في أربيل والسليمانية ودهوك خلال اليومين (42-45) درجة مئوية.

كركوك وحلبجة (44-46) درجة مئوية.

منطقة كرميان وخانقين (46-50) درجة مئوية.