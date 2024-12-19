إقليم كوردستان يتوقع استقبال 200 ألف سائح في احتفالات رأس السنة

شفق نيوز/ توقعت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، استقبال أكثر من 200 ألف سائح خلال عطلة رأس السنة، في ظل تحسن البنية التحتية السياحية وازدياد الاهتمام بالمواقع السياحية في الإقليم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة السياحة، إبراهيم عبد المجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "نتوقع استقبال أكثر من 200 ألف سائح من مختلف المحافظات العراقية خلال عطلة رأس السنة، كما أن التقديرات تشير إلى أن عدد السائحين الذين زاروا المواقع السياحية في الإقليم خلال العام الحالي سيصل إلى أكثر من ثمانية ملايين سائح".

وأشار إلى أن "السياسات التي تبنتها الهيئة ساهمت في رفع أعداد السياح الدوليين بنسبة تجاوزت 25% مقارنة بالأعوام السابقة".

وأكد أن "هيئة السياحة كثّفت جهودها هذا العام للترويج للإقليم على المستويين المحلي والدولي، حيث شاركت في العديد من المعارض والمؤتمرات الدولية للتعريف بالمقومات السياحية للإقليم، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة وفعاليات تهدف إلى جذب المزيد من الزوار".

وتُعتبر احتفالات رأس السنة أحد أبرز المناسبات السياحية التي تجذب الزوار إلى إقليم كوردستان سنوياً، حيث يحرص السياح على زيارة المناطق الجبلية والمواقع التاريخية والمنتجعات الشتوية، والاستقرار الأمني وتحسين الخدمات السياحية جعلا الإقليم وجهة مفضلة للسياح من داخل العراق وخارجه. وهذا الإقبال يُعدّ جزءاً من جهود الإقليم لتنويع اقتصاده وجعل السياحة مصدراً رئيسياً للدخل.