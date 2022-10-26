إقليم كوردستان يتمكن من تحرير 6 مختطفات ومختطفين إيزيديين من قبضة داعش

شفق نيوز/ أعلن مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في إقليم كوردستان العراق، يوم الأربعاء، تحرير 6 مختطفين إيزيديين من قبضة تنظيم داعش تتراوح أعمارهم بين 15 - 24 عاما ومن كلا الجنسين.

ووفقا للمعلومات الصادرة عن المكتب في بيان اليوم، فإن الناجين هم كل من: سوسن حسن حيدر من مواليد العام 1998، وروزا أمين بركات من مواليد العام 2002، و وفاء علي عباس من مواليد العام 2001، ومازن جردو خلف من مواليد 2007، و روسيتا حجي باجو من مواليد العام 2006، وجانى زياد حيدر من مواليد العام 2014.

هذا ولم يحدد البيان زمان ومكان تحرير اولئك المختطفين.

في 3 آب/ أغسطس من العام 2014 هاجم عناصر تنظيم داعش قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإيزيديين، فضلا عن تشريدهم وتدمير مناطقهم.

هذا على الرغم من اختطاف آلاف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال الإيزيديين، الذين ما يزال مصير الكثير منهم مجهولا.