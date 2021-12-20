إقليم كوردستان يتسلم 200 مليار دينار من بغداد لتمويل رواتب الموظفين

شفق نيوز / أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، وصول 200 مليار دينار عراقي، إلى حسابها البنكي، لغرض تمويل رواتب موظفي الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "في الساعة 12 ونصف من ظهر يوم الاثنين، وصل مبلغ قدره 200 مليار دينار عراقي، من بغداد إلى إقليم كوردستان، بحسب الاتفاق".

وأودع فرع البنك المركزي العراقي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، المبلغ في الحساب المصرفي لوزارة المالية والإقتصاد الكوردستانية، من أجل تمويل الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد عزت نهاية الشهر الماضي سبب بطء عملية توزيع الرواتب إلى لعدم جميع الإيرادات الداخلية وفق ما تقتضيه الضرورة.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قرر في شهر حزيران الماضي، صرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب موظفي الاقليم الشهرية.

ويؤكد مسؤولون حكوميون في كوردستان انه من دون هذا التمويل الشهري الذي ترسله بغداد الى الاقليم فإنه من الصعوبة بمكان صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين كاملة ومن دون استقطاع.

وتوفر حكومة الإقليم باقي المبالغ لصرف الرواتب من الإيرادات المالية الداخلية في كوردستان.