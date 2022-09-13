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إقليم كوردستان يتسلم مساعدات طبية من يونيسيف بشكل مباشر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-13T13:27:43+0000
إقليم كوردستان يتسلم مساعدات طبية من يونيسيف بشكل مباشر

‏شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تسلمها مساعدات طبية من منظمة يونيسيف. ‏

وقال وزير الصحة في حكومة الإقليم سامان برزنجي لوكالة شفق نيوز أن "هذه المساعدات الطبية تضمنت 100,000 جرعة مغذية لعلاج الإسهال من منظمة يونيسيف". ‏

وأضاف برزنجي أن "هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها حكومة إقليم كوردستان بتسلم المساعدات الطبية بشكل مباشر من منظمة يونيسيف"، مشيرا إلى أن "ذلك سيساهم في مواجهة هذه الأمراض بشكل أفضل".

‏وتابع برزنجي أن "هذه المساعدات تم تسليمها إلى قسم الأمراض المعدية في وزارة الصحة وسيتم توزيعها على جميع المديريات".

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