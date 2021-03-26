إقليم كوردستان يتسلم حصته من لقاح AstraZeneca

شفق نيوز/ تسلم إقليم كوردستان، الجمعة، دفعة من لقاح AstraZeneca الخاص بفيروس كورونا، الذي تسلمته بغداد ضمن عبر مرفق كوفاكس بدفعة بالغة 336 ألفاً.

"وكوفاكس" عبارة عن آلية شراكة يقودها بشكل مشترك كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (CEPI)، وتحالف اللقاحات (غافي )، ومنظمة الصحة العالمية، جنبا إلى جنب مع اليونيسيف، الشريك الأساسي للتوصيل.

وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، في تغريدة له "يسعدني أن أعلن عن وصول دفعة جديدة من لقاح AstraZeneca تتكون من 43800 جرعة من بغداد اليوم، والتي سيتم إدارتها وفقًا لخطة طرح المجموعة القائمة على المجموعة".

وأضاف " يتماشى هذا أيضًا مع جهودنا للحصول على المزيد من اللقاحات مباشرة مع الموردين".

ووصل لقاح أسترازينيكا الذي تم تصنيعه في معهد أس كي – بايو في كوريا الجنوبية، الخميس 25 آذار 2021، وتم تسلمه في مطار بغداد الدولي من قبل وزير الصحة العراقي، حسن محمد التميمي، رفقة فريق من وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف.

وتسلم العراق بشكل رسمي من الصين أول دفعة من جرعات لقاح كورونا في مطلع شهر آذار الجاري.

وكانت الكمية 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وهي عبارة عن منحة قدمتها الصين إلى العراق على أن تشتري بغداد كميات أخرى من اللقاح.