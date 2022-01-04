إقليم كوردستان يتخذ 6 قرارت جديدة لمواجهة كورونا

شفق نيوز/ اتخذت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء جملة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا.

واتخذت القرارات عقب اجتماع للجنة باشراف وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقررت اللجنة "تمديد فترة تلقي اللقاحات بالنسبة للموظفين الحكوميين (المدنيين والعسكريين) لغاية 20 كانون الثاني يناير 2022، وأي موظف لا يلتزم بذلك سيعامل وفق قانوني الصحة العامة وانضباط الموظفين".

وأشارت إلى "إجراء فحوصات كورونا في المنافذ الحدودية لجميع السائحين الذين يقصدون إقليم كوردستان، بمن فيهم حاملو بطاقة اللقاح، باستثناء الذين أجروا فحصاً مختبرياً قبل 48 ساعة".

كما قررت اللجنة العليا بأن "تصدر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية، تعليمات خاصة بشأن مجالس العزاء".

وقررت أنه "على المجموعات السياحية القادمة إلى إقليم كوردستان إجراء فحوصات كورونا قبل 48 ساعة من رحلاتها، أو أن يكون لديها بطاقات اللقاح".

وجاء في القرار الخامس أنه "على جميع المواطنين (الذين تلقوا التطعيم أو لم يتلقوه) الالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن بعضهم بعضاً 1.5 متر في جميع الأماكن العامة مثل (الدوائر الحكومية، الأسواق، المطاعم، المحال التجارية، الشركات، والأماكن الأخرى في القطاع الخاص".

كما قررت اللجنة أنه "اعتباراً من 1/2/2022، لا يسمح لأحد بزيارة الأماكن العامة مثل (الدوائر الحكومية، الأسواق، المطاعم، المحال التجارية، الشركات، وقاعات المناسبات) ما لم يملك بطاقة اللقاح أو فحصاً قبل 48 ساعة".

بدورها، عقدت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اجتماعا من اجل تنفيذ قرارات اللجنة العليا لمواجهة كورونا باشراف محافظ اربيل اوميد خوشناو وبحضور رئيس مجلس المحافظة علي رشيد في ديوان الوزارة، وفق بيان للمحافظة.