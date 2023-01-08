إقليم كوردستان يتخذ إجراءً وقائياً بحق القادمين من الصين

شفق نيوز/ ‏أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، اتخاذ إجراءات وقائية بحق المسافرين القادمين من الصين.

‏وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار اتخذ "نظرا لظهور نوع جديد من فيروس كورونا في جمهورية الصين، اعتماداً على التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية".

‏وأضافت أن "الإجراء يتضمن حمل الشخص القادم من الصين لفحص فيروس كورونا (prc) قبل 72 ساعة من دخوله إلى أراضي الإقليم وتكون نتيجة الفحص سلبية".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الصين، إعادة فتح حدودها، بعد مضي 3 سنوات على القيود التي فرضتها بسبب جائحة كورونا، على الرغم من ظهور نوع جديد من متحورات فيروس كورونا.

ومنذ مارس/ آذار 2020، كان على أي شخص يدخل الصين الخضوع لحجر صحي إلزامي في منشأة حكومية، لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع في المرة الواحدة، وتم تقليص ذلك مؤخرا إلى خمسة أيام.