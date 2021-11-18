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إقليم كوردستان يتحرك لشموله بخط الكهرباء الخماسي بين العراق وعدة دول

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-18T08:35:53+0000
إقليم كوردستان يتحرك لشموله بخط الكهرباء الخماسي بين العراق وعدة دول

شفق نيوز/ بحث كل من وزير الكهرباء في حكومة الاقليم كمال محمد، ووزير الكهرباء في الحكومة الاتحادية عادل كريم في لقاء جمعها في اربيل اليوم الخميس رابط خط الكهرباء بين العراق وعدة دول إضافة إلى تأمين احتياجات قطاع الكهرباء في المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

وقال وزير كهرباء الاقليم في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الكهرباء الاتحادي، إن: هناك مناطق مشتركة بين بغداد واربيل وبحاجة الى توفير محطات لتوليد الكهرباء فيها مثل: شيخان وبردرش وايضا تعويض الاقليم من القرض الياباني.

كما اشار الى انه تم بحث الخط الخماسي بين العراق وتركيا وسوريا والاردن ومصر وأضاف : الوزارتان تحاولان تشغيل هذا الخط وان يكون لإقليم كردستان أيضا حصة في ذلك.

كما اشار وزير الاقليم ايضا انه تم بحث بحث مسالة تزويد الاقليم الكهرباء لمخيمات النزوح.

بدوره قال وزير الكهرباء في الحكومة الاتحادية ان زيارته للإقليم تأتي من أجل بحث عدة مشاكل في مناطق النزاع والعمل على معالجة هذه المشاكل، وعلى نفقة وزارة الحكومة الاتحادية.

وعن قروض حكومة الاقليم على المواطنين من اجور الكهرباء قال وزير الكهرباء في حكومة الاقليم : لدينا ديون على المواطنين ترليون و400 مليار دينار عراقي على المواطنين بينها ما يقارب 200 مليار هي قروض على الدوائر الحكومية.

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