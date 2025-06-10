إقليم كوردستان يتحرك لتصدير السلع المصنعة محلياً ويروج لمشاريع استثمارية مختلفة

شفق نيوز/ أكد مسؤولان في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن الإقليم بصدد تصدير السلع المنتجة محلياً الى خارج العراق، معتبرين أن الوضع في الإقليم ملائم للاستثمار الاجنبي.

هذه التصريحات ادلى به كل من: وزير الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني، ورئيس هيئة الاستثمار في الاقليم محمد شكري خلال مشاركة وفد من حكومة اقليم كوردستان في المنتدى الهولندي للاقتصاد.

وقالت طالباني خلال مشاركتها في المنتدى، إن العلاقات بين هولندا واقليم كوردستان بمستوى جيد للغاية.

وأضافت أن وضع اقليم كوردستان ملائم للمستثمر الأجنبي، مؤكدة أن حكومة الاقليم تدعم الشركات الأجنبية.

كما أشارت الوزير إلى أن إقليم كوردستان حاليا هو في مرحلة تسويق منتجاته المحلية الى الخارج.

من جهته قال رئيس هيئة الاستثمار، إن : حكومة اقليم كوردستان تتعامل بشكل متساو ما بين المستثمر المحلي والأجنبي.

وأوضح أنه "تتوفر فرصا استثمارية بمختلف القطاعات، وخاصة في إنشاء المدن الصناعية، والمصانع الكبرى، والمشاريع السياحية، وبناء المستشفيات، والتربية والتعليم والمشاريع التكنولوجية، ومشاريع النفط والغاز.

وتابع شكري القول إنه "توجد هناك مجموعة مشاريع اخرى يمكن للشركات الهولندية الاستثمار فيها"، مردفا أن "اقليم كوردستان لديه تجربة جيدة مع الشركات الهولندية".