إقليم كوردستان يتجه لتوحيد سعر البنزين: بـ690 ديناراً

شفق نيوز/ أكد مسؤول في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، سعي الحكومة لتوحيد سعر مادة البنزين في عموم الإقليم ليكون ٦٩٠ ديناراً عراقياً.

جاء ذلك في تصريح مصور لفتاح رحمان المشرف على اللجنة العليا لشراء المحروقات في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان العراق ، نشره مركز الاعلام والمعلومات في مجلس الوزراء بحكومة الاقليم.

وقال رحمان إن "حكومة الاقليم تقوم بشراء الوقود من الحكومة الاتحادية بمبلغ 650 دينارا عراقيا، وتودع الاموال في احد المصارف بمدينة الموصل".

وأوضح أنه "يضاف إلى المبلغ أجور المحطات بـ20 دينارا كونها محطات اهلية، وثم أجور النقل التي تختلف ايضا من مدينة الى اخرى وحسب بعدها وقربها من المصافي، إضافة إلى عمولة تحويل الاموال ومصاريف فحص البنزين ليصل المبلغ الاجمالي للتر الواحد الى 690 دينارا للبنزين من النوعية الجيدة من اوكتان 90".

وأشار إلى أن حكومة الإقليم تسعى لتحديد سعر البنزين في عموم الإقليم وجعله موحد بمقدار 690 دينار للتر الواحد.

ويشكو سكان الاقليم من ارتفاع اسعار المحروقات وبالاخص مادة البنزين حيث تصل في اغلب الاحوال البنزين الاعتيادي الى 850 دينار عراقي وما وفوق فيما المحسن والسوبر اسعاره اكثر من الاعتيادي.

وبخصوص النفط الابيض الذي يستخدم للتدفئة، قال رحمان إنه "في السنوات السابقة كنا نشتري النفط الابيض بسعر 150 دينارا عراقيا للتر الواحد، ولكن هذا العام أبرمنا اتفاقا مع بغداد لشراء النفط الابيض بسعر 400 دينار، ودفعنا الاموال مقدما ولكن لغاية الان لم يرسلوا لنا اي كمية".

واضاف أن "الاقليم بحاجة الى 255 مليون لتر من النفط الابيض في حال اعطينا كل عائلة برميل واحد من 200 لتر من النفط دون احتساب عدد النازحين المتواجدين في الاقليم".