إقليم كوردستان يتجه لاستعراض إجراءاته بمجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

شفق نيوز/ أعلن منسق التوصيات الدولية في إقليم كوردستان ديندار زيباري، يوم الإثنين، عن مشاركة حكومة الإقليم بوفد العراق في الدورة 48 للاستعراض الدوري الشامل الخاص بحقوق الإنسان، الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وقال زيباري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المقرر أن تعقد للفترة من 25 الى 31 كانون الثاني/ يناير الجاري، في مقر الأمم المتحدة بجنيف مناقشات الدورة (48) للاستعراض الدوري الشامل (UPR) ومناقشة تقرير جمهورية العراق الرابع بمشاركة وفد من حكومة إقليم كوردستان ضمن وفد جمهورية العراق، وسيحضر المناقشات ممثلي أکثر من (100) دولة وأعضاء مجلس حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان".

وأضاف أن "هذه المناقشات سيتم تسليط الضوء فيها على الخطوات التي قامت بها حكومة إقليم كوردستان في السنوات الأربع الماضية، للإيفاء بالالتزامات الدولية في الإقليم المتعلقة بمبادئ حقوق الانسان والتقدم الذي حصل في هذا المجال".

وتابع منسق التوصيات الدولية: "أيضا خلال المناقشات سيتم تقديم مراجعة لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل ضمن الجولة الرابعة (UPR) في إقليم كوردستان ضمن الآلية الوطنية إلى ممثلي الدول ومجلس حقوق الانسان والمنظمات الدولية الأخرى، ومدى إيفاء مؤسسات الإقليم بتلك المبادئ الدولية".

كما أشار زيباري، إلى أن "الاستعراض الدوري الشامل، هو آلية فريدة من نوعها من آليات مجلس حقوق الإنسان، تدعو كل دولة عضو في الأمم المتحدة إلى إجراء استعراض لسجلّها في مجال حقوق الإنسان من قبل الأقران مرّة كل 4 أو 5 سنوات، ويتيح الاستعراض الدوري الشامل لكل دولة فرصة القيام بتقديم تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين حالة حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تعيق التمتع بحقوق الإنسان، كما تتلقى التوصيات، بالاستناد إلى مدخلات أصحاب المصلحة المتعددين وتقارير ما قبل الدورات، من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل التحسين المستمر".