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إقليم كوردستان يبدأ بعملية استيراد مزيد من الطاقة الكهربائية من تركيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-09T08:43:15+0000
إقليم كوردستان يبدأ بعملية استيراد مزيد من الطاقة الكهربائية من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الجمعة أنها بدأت بالاستعدادات اللازمة لإستقبال مزيد من إمدادات الطاقة من تركيا.

ووفقا للوزارة فإن كمية الطاقة التي سيتم استيرادها من تركيا عبر خط كواشي - زاخو تبلغ 132 KV.

وقالت الوزارة ايضا ان الوزير كمال محمد صالح أجرى زيارة لمحطة 132 KV في زاخو، واطلع على الاستعدادات لإستقبال المزيد من إمدادات الطاقة من تركيا إلى محطة "دوبان" في "سيميل".

ومن المقرر أن تتم عملية نقل مزيد من الطاقة من تركيا عبر محطة زاخو إلى محطة "دوبان" في "سيميل".

كما أطلع الوزير على المشروع الناقل للطاقة كواشي - زاخو والتي تنفذه شركة "شاندرز"، وقد نوهت الوزارة إلى أن المشروع يعالج الأحمال الكبيرة على كهرباء منطقة زاخو.

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