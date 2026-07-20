إقليم كوردستان يبدأ بتطبيق تسعيرة جديدة للبنزين ويحذر المحطات من المخالفة

شفق نيوز- أربيل

أعلن وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان كمال صالح محمد، يوم الاثنين، تطبيق تسعيرة جديدة للبنزين في عموم محطات الإقليم، فيما هدد المحطات بإجراءات قانونية في حال عدم الالتزام بالتسعيرة.

وذكر كتاب صادر عن وزارة الثروات الطبيعية، ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على توجيهات رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، وبهدف معالجة أزمة الوقود وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، صدر قرار جديد بشأن تحديد سعر البنزين عالي الجودة (نورمال)".

ووفقاً للكتاب الموجه إلى محافظات إقليم كوردستان، فقد قررت استمرار توزيع البنزين التابع لوزارة الثروات الطبيعية بنوعية (نورمال) وفق الآليات المعمول بها سابقاً، وبسعر (750) ديناراً للتر الواحد على المواطنين، وفي الوقت نفسه، تكثف وزارة الثروات الطبيعية جهودها لطرح أكبر كمية ممكنة من البنزين في الأسواق.

وأشار القرار، إلى عدم تجاوز سعر بيع البنزين التجاري نوعية (نورمال) في جميع محطات الوقود حاجز الـ(850) ديناراً للتر الواحد، مؤكداً أن أي محطة وقود تخالف التعليمات ستواجه إجراءات قانونية صارمة.

يذكر أن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان قد أصدرت، مطلع الشهر الجاري، قراراً يقضي بالسماح باستيراد الوقود بهدف معالجة نقص مادة البنزين، والسيطرة على أسعارها المرتفعة وتلبية حاجة السوق المحلية.

وكانت أسعار البنزين في إقليم كوردستان قد شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً، عزته الأوساط الاقتصادية إلى تقلبات الأسواق العالمية، وتحديات النقل والإمداد، فضلاً عن مساعي حكومة الإقليم المستمرة لزيادة المعروض من خلال إشراك القطاع الخاص.