إقليم كوردستان يبدأ بتصدير العسل إلى الخارج (صور)

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن المباشرة بتصدير العسل إلى الخارج بشحن أول كمية منه إلى دولة قطر جواً.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في إطار استمرار تنفيذ برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، الهادف إلى التنويع الاقتصادي ودعم المزارعين والفلاحين وتعزيز القطاع الخاص، وصل طنان من عسل كوردستان ذي الجودة العالية إلى دولة قطر جواً، اليوم الأربعاء.

وبين أنه حتى الآن، تم بيع نحو طن من العسل إلى الأسواق المحلية داخل إقليم كوردستان والعراق، وسيتاح في الأسواق الشهر المقبل، وهو ما سيشكل دعماً فعّالاً للنحالين.

وتأتي هذه الجهود ضمن المبادرات التي يشرف عليها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبدعم وزارة الزراعة والموارد المائية ومكتب رئيس الوزراء والقطاع الخاص، وبمشاركة أكثر من 200 نحال، مما أسهم في توفير 100 فرصة عمل، بحسب البيان.

كما تهدف المبادرة إلى إرساء علاقات جديدة مع البائعين والأسواق في قطر ودول الخليج الأخرى بشكل عام، لا سيّما أن العسل يُنتج من مختلف مناطق إقليم كوردستان.

وتعدّ هذه المبادرة، التي تتعاون فيها حكومة إقليم كوردستان مع القطاع الخاص، أساساً نحو زيادة حجم التصدير، وفتح آفاق تجارية جديدة بين إقليم كوردستان ودول الخليج.