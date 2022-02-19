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إقليم كوردستان يبدي استعداده لمواصلة التعاون مع الصليب الأحمر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-19T14:52:39+0000
إقليم كوردستان يبدي استعداده لمواصلة التعاون مع الصليب الأحمر

شفق نيوز/ أبدى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، استعداد الإقليم لمواصلة التعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية.

جاء ذلك خلال لقائه مع بيتر ماورير رئيس الصليب الأحمر الدولي، على هامش مؤتمر الأمن بمدينة ميونخ الألمانية.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني قيم عالياً دور منظمة الصليب الأحمر الدولي وخاصة في مناطق التوترات وعدم الاستقرار.

كما أثنى رئيس الإقليم على أعمال المنظمة ونشاطاتها الإنسانية في إقليم كوردستان، مبدياً كامل دعم واستعداد إقليم كوردستان لمواصلة التعاون مع المنظمة.

من جهته، وإلى جانب تقديم نبذة عن أعمال ونشاطات المنظمة في إقليم كوردستان، شكر بيتر ماورير، رئيس الإقليم، على التعاون والتنسيق القائم بين الجهات المعنية ومؤسسات إقليم كوردستان مع منظمة الصليب الأحمر الدولي.

وقال إنهم "ينظرون باهتمام إلى تواجدهم في إقليم كوردستان وسنواصل تعاوننا المشترك".

واتفق الجانبان في الرأي بأن الشرق الأوسط المتنوع سيواجه المشاكل والتوترات في حال غياب الاستقرار السياسي ما سيؤدي إلى الهجرة، وأن تطورات سوريا وخاصة ما أقدم عليه داعش في سجن الحسكة موضع قلق وناقوس خطر.

وفي محور آخر للاجتماع بحث الجانبان الأوضاع في العراق بصورة عامة.

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