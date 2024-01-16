إقليم كوردستان يبدي استعداداً لاجراء الانتخابات باسرع وقت

شفق نيوز/ عقدت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لمناقشة وتحديد خارطة طريق لاجراء انتخابات برلمان الاقليم.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاجتماع الذي جرى بحضور رئاسة حكومة الاقليم شهد التحاور بشأن جدول الأعمال والمستلزمات اللازمة لإجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان، لافتا الى ان رئاستي الاقليم وحكومته اعربا عن استعدادهما واكدا ضرورة اجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف البيان أن مفوضية الانتخابات عبرت من جهتها عن شكرها لاستعداد اقليم كوردستان لإنجاح الانتخابات، مبينة انها تجدد التأكيد على استعدادها لإجراء الانتخابات وفقا لجدول زمني يتلاءم والتوقيتات القانونية.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في آب الماضي، مرسوماً إقليمياً يقضي بإجراء انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة بتاريخ 25 من شهر شباط من العام 2024.