إقليم كوردستان يبت قريبا بإعادة فتح المدارس ويترك حسم دخول السلالة الهندية لجهة

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الثلاثاء ان اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بالإقليم ستجتمع قريبا للبت في مسألة إعادة الدوام في المدارس فيما أفاد في الوقت ذاته بأن مسألة تشخيص الإصابة الجديدة بالمتحور من السلالة الهندية في الإقليم أو العراق تحدده منظمة الصحة العالمية.

وقال البرزنجي في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في افتتاح "كابينتين" في أربيل لإجراء الفحوصات إحداها في متنزه "شار" قرب قلعة أربيل، إنه "يوم غد سنحدد موعد اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا لدراسة مسالة اعادة فتح المدارس مرة اخرى".

وأضاف "نحن الآن بصدد إعداد تقرير مفصل عن الوضع الوبائي وقد ننتهي منه يوم غد لتقديمه للجنة العليا، موضحا أن التقرير سيكون وفق اسس علمية سيعد من قبل مستشاري الوزارة.

وبخصوص السلالة الجديدة التي ظهرت في الهند قال برزنجي: لانستطيع القول انه وصل للاقليم او العراق لانه لم يتم تأكيده حتى من وزارة الصحة العراقية.

وأردف بالقول: ننتظر تقارير منظمة الصحة العالمية لاننا تحدثنا معهم وأبلغونا انهم سيضعوننا في الصورة وهذا لم يحصل لغاية الان.

من جهته قال دلوفان جلال مدير عام صحة اربيل ان وقت اجراء الفحوصات خلال شهر رمضان سيكون من الساعة 8 لغاية 12 مساء خلال خمسة ايام في الاسبوع من السبت الى الاربعاء بواقع 400 الى 500 فحص في كل مكان أي بحوالي الف فحص.

جلال نوه إلى أن الخاضعين للفحص سيتمكنون من الحصول على النتيجة خلال 24 ساعة في المراكز الصحية الخاصة بكوفيد 19 وبعد شهر رمضان سنعيد ترتيب جدول اخذ الفحوصات ليتناسب مع توقيت مرحلة ما بعد شهر رمضان.