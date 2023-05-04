إقليم كوردستان يباشر بضبط السلاح غير المرخص

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عزمها مصادرة أي سلاح من أيدي مواطني ومنتسبي الأمن في الإقليم، ما لم يكن مرخصاً، بعد مهلة 80 يوماً التي منحها الوزير ريبر أحمد.

وقال المتحدث باسم مديرية الشرطة العامة في الإقليم، المقدم كارزان أمير غفوري، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المواطنين الذين سيقدمون طلبات ترخيص أسلحتهم سيتسلمون وصلاً بذلك، وبعد 21 تموز المقبل، سيتم التعامل مع أي سلاح غير مرخص كسلاح (غير قانوني) يعاقب على إثرها حامله".

وأضاف غفوري، أنه "لغاية الآن تم تسجيل عدد من أسلحة المواطنين، والآن جرى تسجيل حتى سلاح البيشمركة والقوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها"، مؤكداً أنه "بعد هذا التسجيل سيتم تصنيف جميع الأسلحة بالطريقة التي يسهل معرفة تفاصيل حاملها بشكل سهل".

وكانت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، قد حددت يوم 21 من شهر تموز المقبل، موعدا نهائيا لتسجيل السلاح غير المرخص، فيما توعدت بعقوبات تصل للسجن ثلاث سنوات لمن يحتفظ بسلاح غير مرخص بعد انتهاء المهلة المحددة.

وبحسب بيان الداخلية "اذا تم ضبط أي سلاح بعد ذلك التاريخ بحوزة أي شخص فإنه سيواجه عقوبة بالسجن لا تقل عن سنة واحدة لغاية ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مقدارها من مليونين الى ثلاثة ملايين دينار.

وأشار البيان، إلى أن "الأشخاص الذين سيتم تسجيل سلاحهم فإنها لن تصادر منهم بشرط عدم حملها خارج المنزل، مبينا أنه يمكن لهم استحصال رخصة للسلاح أو بيعه بعد تسجيله".