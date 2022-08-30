سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقليم كوردستان يباشر بتوزيع الرواتب في هذا الموعد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-30T11:10:31+0000
إقليم كوردستان يباشر بتوزيع الرواتب في هذا الموعد

شفق نيوز/ ذكر مصدر في وزارة المالية ان حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن الوزارة ستشرع بتوزيع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر آب اعتبار من مطلع شهر أيلول المقبل.

وقال مصدر في وزارة المالية لـ وكالة شفق نيوز ، إن رواتب آب ستوزع من الأول من أيلول إلى 22 أيلول.

وأضاف المصدر أن عملية توزيع الرواتب لشهر آب (أغسطس) لم يتبق لها سوى توقيع وزير المالية والبدء في توزيع الرواتب.

وكان من المفترض أن تبدأ وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان في توزيع رواتب الموظفين والعاملين بأجر يومي في يوم 25 من كل شهر ، لكن القرار لم ينفذ والعملية تتأخر شهريًا.

related

تحديد موعد المباشرة بتوزيع رواتب شهر أيار في إقليم كوردستان

Date: 2022-05-29 06:15:15
تحديد موعد المباشرة بتوزيع رواتب شهر أيار في إقليم كوردستان

حكومة إقليم كوردستان تشرع بتوزيع رواتب الموظفين لشهر شباط

Date: 2022-02-26 12:32:15
حكومة إقليم كوردستان تشرع بتوزيع رواتب الموظفين لشهر شباط

مالية إقليم كوردستان تصرف رواتب الموظفين لشهر حزيران وتنشر جدول التوزيع

Date: 2022-06-28 11:46:12
مالية إقليم كوردستان تصرف رواتب الموظفين لشهر حزيران وتنشر جدول التوزيع

وزارة المالية في إقليم كوردستان تشرع بتوزيع رواتب شهر تشرين الأول

Date: 2021-10-24 08:26:07
وزارة المالية في إقليم كوردستان تشرع بتوزيع رواتب شهر تشرين الأول

حكومة إقليم كوردستان تصدر توضيحاً حول بطء عملية توزيع الرواتب

Date: 2021-11-30 07:55:19
حكومة إقليم كوردستان تصدر توضيحاً حول بطء عملية توزيع الرواتب

وزارة مالية الإقليم تنشر جدول الرواتب وتشرع بالتوزيع اعتبارا من يوم غد الاثنين

Date: 2022-05-08 11:53:01
وزارة مالية الإقليم تنشر جدول الرواتب وتشرع بالتوزيع اعتبارا من يوم غد الاثنين

وزارة المالية تنشر جدول توزيع الرواتب لإقليم كوردستان

Date: 2021-02-23 08:37:06
وزارة المالية تنشر جدول توزيع الرواتب لإقليم كوردستان

حكومة اقليم كوردستان تشرع بتوزيع الرواتب من يوم غد الخميس

Date: 2020-10-14 10:35:44
حكومة اقليم كوردستان تشرع بتوزيع الرواتب من يوم غد الخميس