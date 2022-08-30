إقليم كوردستان يباشر بتوزيع الرواتب في هذا الموعد

شفق نيوز/ ذكر مصدر في وزارة المالية ان حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن الوزارة ستشرع بتوزيع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر آب اعتبار من مطلع شهر أيلول المقبل.

وقال مصدر في وزارة المالية لـ وكالة شفق نيوز ، إن رواتب آب ستوزع من الأول من أيلول إلى 22 أيلول.

وأضاف المصدر أن عملية توزيع الرواتب لشهر آب (أغسطس) لم يتبق لها سوى توقيع وزير المالية والبدء في توزيع الرواتب.

وكان من المفترض أن تبدأ وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان في توزيع رواتب الموظفين والعاملين بأجر يومي في يوم 25 من كل شهر ، لكن القرار لم ينفذ والعملية تتأخر شهريًا.