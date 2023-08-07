إقليم كوردستان يباشر بتصدير البطاطا إلى الإمارات (صور)

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن بدء تصدير محصول البطاطا المحلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في كلمة ألقاها أثناء مشاركته في مراسم بدء التصدير، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "منتج البطاطا المحلية في إقليم كوردستان بلغ لهذا العام 650 ألف طن في حين أن الاستهلاك المحلي بلغ 100 ألف طن ومن الممكن تصدير الكمية المتبقية خارج البلاد".

وأضاف "نتمنى أن لا يقتصر التصدير على محصول البطاطا فقط بل يشمل بقية المنتجات المحلية أيضاً".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن خمسة آلاف طن من البطاطا المحلية سيتم تصديرها إلى دولة الإمارات.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد بدأت قبل شهور ولأول مرة بتصدير منتج الرمان المحلي إلى الإمارات.