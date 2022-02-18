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إقليم كوردستان وإيطاليا يؤكدان على ضرورة التنسيق لمواجهة الإرهاب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-18T18:09:31+0000
إقليم كوردستان وإيطاليا يؤكدان على ضرورة التنسيق لمواجهة الإرهاب

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ووزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، يوم الجمعة، ضرورة التنسيق بين الجانبين لمواجهة الإرهاب.

وذكر بيان لحكومة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بارزاني وغويريني عقدا اجتماعاً خلال المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، وتباحثا حول الوضع العام في العراق، إلى جانب العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا".

كذلك تم التشديد بحسب البيان على "ضرورة التنسيق بين الجانبين لمواجهة الإرهاب وإحلال الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة".

واليوم الجمعة، أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، على هامش مؤتمر ميونخ، أن بلاده ستواصل دعمها ومساعدتها لإقليم كوردستان، خاصة وأن بلده سيتولى قريباً قيادة مهام حلف ناتو في العراق.

وقال غويريني إن "تجربتنا السابقة مع البيشمركة جيدة وناجحة ونحن مقدرون لدور البيشمركة وتضحياتهم".

وبخصوص الأوضاع الأمنية في العراق، بيّن نيجيرفان بارزاني أن "التعاون بين الجيش العراقي والبيشمركة وخاصة في مناطق الفراغ الأمني جيد وأن تهديدات داعش تجعل من الضروري أن يستمر التعاون بين أربيل وبغداد".

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