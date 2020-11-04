إقليم كوردستان ومصر يعتزمان زيادة الرحلات الجوية بينهما

شفق نيوز/ يعتزم كل من إقليم كوردستان العراق، وجمهورية مصر زيادة تسيير الرحلات الجوية بين مطارات الجانبين بهدف تعزيز العلاقات الثانية في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني قبل ظهر اليوم الأربعاء، محمد وجيه حجازي القنصل الجديد لجمهورية مصر العربية في كوردستان.

وذكر بيان رئاسي ان بارزاني هنأ خلال اللقاء، القنصل المصري بمناسبة تسنمه منصبه الجديد آملاً له النجاح في مهامه، ومؤكداً رغبة إقليم كوردستان في تعزيز علاقاته مع مصر.

واشار إلى اعتزاز شعب كوردستان بعلاقاته التاريخية مع مصر، مسلطا الضوء على دور ومكانة مصر في المنطقة.

من جانبه أبدى القنصل المصري الجديد الامتنان لشعب وقيادة إقليم كوردستان على استقبالهم ودعمهم للقنصلية المصرية وأعمالها في إقليم كوردستان، وعبر عن تقدير بلاده وتثمينها لعلاقاتها مع إقليم كوردستان ولدور قوات البيشمركة في الحرب على الإرهاب وهزيمة داعش، مؤكداً رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع إقليم كوردستان وخاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية.

وشغل التباحث بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين أربيل والقاهرة إلى أربع رحلات أسبوعياً، فرص الدراسة المتاحة لطلبة كوردستان في الجامعات المصرية، دور الأزهر في تعميق ثقافة التعايش وقبول الآخر، فرص العمل والاستثمار المتوفرة للقطاع الخاص المصري في العراق وإقليم كوردستان، تهديدات الإرهاب وسبل مواجهته والأوضاع في المنطقة عموماً محاور أخرى من اللقاء، حسب بيان رئاسة الاقليم.