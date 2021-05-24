إقليم كوردستان وفرنسا يؤكدان ضرورة توجيه ضربة "قاضية" لداعش

شفق نيوز/ اعرب نائب رئيس اقليم كوردستان ووفد برلماني عسكري فرنسي رفيع، اليوم الاثنين، عن اتفاقهما في الرأي على ضرورة اجراء عملية مشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي باسناد من قوات التحالف للقضاء نهائياً على تنظيم داعش في العراق والمنطقة وكذلك تمتين الحدود لمنع تحركات "الارهابيين".

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز ان الشيخ مصطفى استقبل في اربيل رئيسة لجنة الدفاع الوطني والعسكري في برلمان فرنسا فرانسواز دوماس، واعضاء البرلمان فيليب ماير وكوندال رويلاد والسفير الفرنسي لدى العراق برونو اوبيرت والقنصل الفرنسي العام في اربيل اوليفييه ديكوتيني والوفد المرافق لهم.

واشار البيان الى ان الجانبين تباحثا بشأن اخر التطورات الامنية وتقييم الوضع العسكري لقوات البيشمركة والتخطيط لاجراء عمليات مشتركة ضد داعش وخطوات عملية الاصلاح في وزارة البيشمركة وعدد من المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

واضاف البيان ان الشيخ جعفر اشاد بدور القوات الفرنسية في التحالف الدولي ضد داعش في العراق والمنطقة وخصوصا التعاون العسكري وتدريب قوات البيشمركة وكذلك تاثيرها في عملية الاصلاح في وزارة البيشمركة، والمساعي لملء مناطق الفراغ الامني والتي يقوم داعش بتنظيم نفسه فيها ويخطط لشن هجمات.

من جهته اكد الوفد الفرنسي، بحسب البيان، على استمرار المساعدات والدعم والتنسيق مع البيشمركة وكان الجانبان متفقان في الرأي بشأن اجراء عملية مشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي باسناد من قوات التحالف للقضاء نهائياً على "الإرهاب" في العراق والمنطقة وكذلك تمتين الحدود لمنع تحركات "الارهابيين".