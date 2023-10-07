إقليم كوردستان وباقي اجزاء العراق على موعد مع موجات غزيرة من الأمطار

شفق نيوز/ توقع خبير الأرصاد الجوية آراس جبار، يوم السبت، توفر فرص لهطول أمطار جيدة وقوية مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال جبار في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إنه في مناطق اقليم كوردستان يكون الطقس مستقرا بوجه عام حتى العاشر من الشهر الجاري، وهناك احتمالية ما بين العاشر - الـ20 من هذا الشهر أن تبدأ الأمطار بالتساقط في منطقتنا بشكل ضعيف ومتوسط.

وكما أشار إلى أنه، لن يطرأ أي تغيير في آخر 10 أيام من الشهر الجاري، وبداية الشهر المقبل، مع احتمال حدوث بعض الموجات الغزيرة الجيدة والقوية من الأمطار بتأثير موجات البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر على عموم أنحاء إقليم كوردستان.

من جهته أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، أن التوقعات تشير الى تجدد عودة فرص تساقط أمطار متفرقة ابتداءً من صباح الثلاثاء المقبل في الأقسام الشمالية وأجزاء عشوائية غربي البلاد وصلاح الدين.

وأضاف أن الحالات الماطرة ما تزال غير شاملة، مشيرا إلى تعرض الأقسام الجنوبية تدريجياً بعد منتصف الشهر الحالي للأمطار، وتزداد الفرص في الثلث الأخير من الشهر في أماكن مختلفة.

وتابع الزيادي، بالقول إن: الموسم المطري الشتوي سيكون مختلفا، حيث أن خرائط الطقس تشير إلى موسم وفير الأمطار في مناطق واسعة من البلاد خلال الأشهر المقبلة.