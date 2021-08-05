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إقليم كوردستان والإمارات يوقعان مذكرة تفاهم إقتصادية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-05T08:08:10+0000
إقليم كوردستان والإمارات يوقعان مذكرة تفاهم إقتصادية

شفق نيوز/ زار وفد من هيئة الاستثمار، واتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان غرفة التجارة والصناعة الإماراتية.

وذكر بيان صادر عن هيئة الإستثمار في الإقليم اليوم الخميس، إن وفد كوردستان اجرى زيارة للمشاريع الإستثمارية، والتجارية الستراتيجية في الإمارات.

وأضاف البيان أنه تم خلال الزيارة عرض فرص استثمارية في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية على المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الإماراتيين.

ووفقا للبيان فإنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد المستوردين والمصدرين في كوردستان فرع اربيل مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في إطار توسيع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

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