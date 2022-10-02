إقليم كوردستان والأردن يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري والإستثماري

شفق نيوز/ وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك مع اتحاد مستثمري كردستان العراق، لتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين.

ووقع المذكرة رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ورئيس اتحاد مستثمري كوردستان أحمد ريكاني، والتي تهدف إلى تدعيم علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال من الطرفين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتطوير العمل المشترك وبما يخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية بينهما.

وذكرت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن المذكرة تهدف إلى تشجيع التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال الأردني والعراقي، وبما يسهم بزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية بين البلدين وتبادل المعلومات الاستثمارية وزيارات الوفود التجارية.

وتعد المذكرة التي وقعت على هامش منتدى الاستثمار الأردني مع إقليم كوردستان، الذي نظمته جمعية رجال الاعمال الاردني أمس السبت، في عمان، خطوة مهمة لتعميق العلاقات الثنائية على مختلف المستويات ودعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل من خلال استقطاب الاستثمارات العراقية من إقليم كوردستان.

ونقل بيان الجمعية عن الطباع قوله، إن مذكرة تأسيس مجلس الأعمال المشترك تأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على تفعيل دورها في تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة واستقطاب الاستثمارات.

وأوضح أن مجتمع الأعمال الاردني يتطلع لتوسيع أنشطة الأعمال التجارية والاستثمارية ودخول الصناعات الأردنية بشكل أكبر إلى السوق العراقية من خلال إقليم كوردستان.

كما أشار الطباع إلى أن جمعية رجال الاعمال الأردنيين تسعى إلى وضع خطة عمل مشتركة تستهدف عقد لقاءات مستمرة بين الجانبين لتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.