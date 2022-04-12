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إقليم كوردستان والتشيك يبديان رغبتهما في تطوير وتوسيع العلاقات بين الجانبين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-12T09:45:11+0000
إقليم كوردستان والتشيك يبديان رغبتهما في تطوير وتوسيع العلاقات بين الجانبين

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء كارل كورتانيك القنصل العام الجديد لجمهورية التشيك في الإقليم.

وخلال اللقاء هنأ الرئيس نيجيرفان بارزاني لمباشرة "كورتانيك" في عمله، وتمنى له الموفقية، وأعرب عن دعمه لإنجاح المهام الموكلة إليه، فيما جدد رغبة إقليم كوردستان في تطوير العلاقات مع جمهورية التشيك"، معربا عن شكره على الدعم والمساعدات المقدمة منها إلى الإقليم خلال الحرب ضد تنظيم داعش ضمن إطار التحالف الدولي.

من جهته أكد القنصل التشيكي أن بلاده تنظر بأهمية إلى العلاقات مع إقليم كوردستان، وانها تبذل قصارى جهدها لتطوير العلاقات، وتوسيع التعاون في شتى المجالات بين الجانبين.

العلاقات بين اربيل وبغداد، والتعايش المشترك والتسامح في إقليم كوردستان، وفرص العمل والاستثمارات التشيكية في إقليم كوردستان، وآخر مستجدات الوضع السياسي في العراق، ووضع الحرب في أوكرانيا، وتطورات ومستجدات المنطقة عامة، كانت محورا آخر من اللقاء، وفقا للبيان.

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