إقليم كوردستان والتحالف ينسقان لمواجهة "تهديدات إرهابية"

شفق نيوز/ أكدت حكومة إقليم كوردستان والتحالف الدولي بقيادة أمريكا يوم الثلاثاء على مواصلة التعاون بينهما لمواجهة "التهديدات الإرهابية".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل.

وأفاد بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، بأنه جرى في الاجتماع بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في العراق وسوريا وعدد من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك.

وكذلك تم التأكيد على "ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين إقليم كوردستان وقوات التحالف لضمان مواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، وفق البيان.