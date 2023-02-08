إقليم كوردستان.. نقابة الفنانين تبدأ حملة لجمع المساعدات لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

شفق نيوز / أعلنت نقابة الفنانين في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، البدء بحملة لجمع المساعدات الإنسانية للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا، مبينة ان الحملة تستمر لمدة 4 أيام.

وقال رئيس فرع نقابة الفنانين فرع أربيل هيوا سعاد في مؤتمر صحفي بحضور وكالة شفق نيوز "نقوم اليوم بحملة لجمع المساعدات الانسانية للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا".

وأضاف، أن "هذه الحملة ستستمر لمدة أربعة أيام ابتداءً من العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساءً"، مبينا أن "الحملة ستضم المساعدات المقدمة من الفنانين في اقليم كوردستان وكذلك أي شخص يريد المشاركة".

وتنوعت حملات المساعدات التي أقيمت في إقليم كوردستان ابتداء من حكومة الإقليم وصولا الى شرائح وفئات متنوعة لإغاثة المتضررين في تركيا وسوريا من الزلزال المدمر الذي حل بسكان هذين البلدين وراح ضحيته الالاف وتهجرت اعداد أكبر بسبب تعرض منازلهم ومدنهم لدمار كاسح.