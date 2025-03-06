إقليم كوردستان: نعمل على حل أزمة ارتفاع أسعار الغاز

شفق نيوز/ أكدت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، متابعتها لأزمة ارتفاع أسعار الغاز خلال فصل الشتاء الحالي، مبينة أنها ملتزمة بتوفير حلول مستدامة لهذه الأزمة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تتابع عن كثب أزمة ارتفاع أسعار الغاز، التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة الطلب الناجمة عن برودة الطقس، وأنها تعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة".

كما نفت الوزارة في بيانها، "صحة الأنباء المتداولة حول توقيع عقد مع أي شركة لتوزيع الغاز على المنازل"، مؤكدة أن "هذه تقارير غير دقيقة، نشرتها بعض وسائل الإعلام".

وشددت على أنها "تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات الإعلامية التي تنشر أخبارًا مضللة"، مؤكدة التزامها بـ"توفير حلول مستدامة لأزمة الغاز بما يحقق مصلحة المواطنين".

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تتعلق بالسياسات الحكومية".