سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقليم كوردستان: نسعى لرفع نسبة توظيف الأيادي العاملة المحلية بالمشاريع الإستثمارية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-15T08:56:15+0000
إقليم كوردستان: نسعى لرفع نسبة توظيف الأيادي العاملة المحلية بالمشاريع الإستثمارية

شفق نيوز/ صرّح رئيس هيئة الإستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري يوم الثلاثاء إلى سعي الهيئة برفع نسبة تشغيل الأيادي العاملة المحلية لأكثر من 75 بالمئة في المشاريع الإستثمارية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع المشرف على إدارة منطقة سوران المستقلة هلكورد شيخ ظاهر خلال مراسم افتتاح مديرية للإستثمار في المنطقة.

وقال شكري خلال المؤتمر "نحن في المستقبل ووفقا للبرنامج المعد سنوجه مشاريع الاستثمار الى ادارة منطقة سوران، و خاصة في مجال السياحة والزراعة والتجارة اضافة الى المشاريع الأخرى التي يسمح بها قانون هيئة الاستثمار ".

وأضاف "سنضع خطة عمل لتنفيذ مشاريع الاستثمار في المنطقة، والترويج لها اكثر وهي منطقة مناسبة وجالبة للمشاريع"، منوها إلى أنه "سيتم عقد مؤتمر من قبل الهيئة وادارة سوران للتعريف بالمنطقة وتوجيه المشاريع لها".

كما أكد ان زيادة المشاريع الاستثمارية ستوفر مزيدا من فرص العمل في سوران.

شكري شدد على أنه لا يُسمح بمنح اي اجازة للاستثمار إلا إذا تضمن المشروع توظيف 75 بالمئة من الايادي العاملة المحلية، قائلا: نبذل الجهود على رفع تلك النسبة لكي نتمكن من توفير المزيد من فرص العمل لسكان الإقليم عبر القطاع الخاص وخاصة في سوران.

related

هيئة استثمار كوردستان تتعهد بإنجاز المشاريع المتلكئة

Date: 2022-02-08 17:44:45
هيئة استثمار كوردستان تتعهد بإنجاز المشاريع المتلكئة

كوردستان تضع شروطا على بيع وشراء الوحدات السكنية

Date: 2021-07-27 14:23:50
كوردستان تضع شروطا على بيع وشراء الوحدات السكنية

داخلية كوردستان تصدر جملة قرارات بخصوص قيود كورونا

Date: 2021-03-11 20:30:13
داخلية كوردستان تصدر جملة قرارات بخصوص قيود كورونا

بلاسخارت: دستور إقليم كوردستان سيكون له تأثير في تقوية العراق

Date: 2021-05-19 07:25:04
بلاسخارت: دستور إقليم كوردستان سيكون له تأثير في تقوية العراق

حكومة كوردستان تتقصى حول سحب ملياري دينار من مصرف في اربيل

Date: 2020-09-17 17:07:39
حكومة كوردستان تتقصى حول سحب ملياري دينار من مصرف في اربيل

إقليم كوردستان.. توزيع 11 الف قطعة أرض على ثلاث شرائح

Date: 2021-12-14 16:02:18
إقليم كوردستان.. توزيع 11 الف قطعة أرض على ثلاث شرائح

كوردستان تخلي سبيل 104 اشخاص عائدين من الصين وتضع 8 تحت المراقبة

Date: 2020-02-17 19:32:16
كوردستان تخلي سبيل 104 اشخاص عائدين من الصين وتضع 8 تحت المراقبة

أكثر من 500 شخص وقعوا ضحية نصب واحتيال بملايين الدولارات في اقليم كوردستان

Date: 2020-12-22 10:30:24
أكثر من 500 شخص وقعوا ضحية نصب واحتيال بملايين الدولارات في اقليم كوردستان