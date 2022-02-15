إقليم كوردستان: نسعى لرفع نسبة توظيف الأيادي العاملة المحلية بالمشاريع الإستثمارية

شفق نيوز/ صرّح رئيس هيئة الإستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري يوم الثلاثاء إلى سعي الهيئة برفع نسبة تشغيل الأيادي العاملة المحلية لأكثر من 75 بالمئة في المشاريع الإستثمارية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع المشرف على إدارة منطقة سوران المستقلة هلكورد شيخ ظاهر خلال مراسم افتتاح مديرية للإستثمار في المنطقة.

وقال شكري خلال المؤتمر "نحن في المستقبل ووفقا للبرنامج المعد سنوجه مشاريع الاستثمار الى ادارة منطقة سوران، و خاصة في مجال السياحة والزراعة والتجارة اضافة الى المشاريع الأخرى التي يسمح بها قانون هيئة الاستثمار ".

وأضاف "سنضع خطة عمل لتنفيذ مشاريع الاستثمار في المنطقة، والترويج لها اكثر وهي منطقة مناسبة وجالبة للمشاريع"، منوها إلى أنه "سيتم عقد مؤتمر من قبل الهيئة وادارة سوران للتعريف بالمنطقة وتوجيه المشاريع لها".

كما أكد ان زيادة المشاريع الاستثمارية ستوفر مزيدا من فرص العمل في سوران.

شكري شدد على أنه لا يُسمح بمنح اي اجازة للاستثمار إلا إذا تضمن المشروع توظيف 75 بالمئة من الايادي العاملة المحلية، قائلا: نبذل الجهود على رفع تلك النسبة لكي نتمكن من توفير المزيد من فرص العمل لسكان الإقليم عبر القطاع الخاص وخاصة في سوران.