إقليم كوردستان: نحن بحاجة للإعلام العربي والأجنبي في الترويج للأماكن السياحية

شفق نيوز/ صرحت رئيسة هيئة السياحة في إقليم كوردستان أمل جلال، يوم السبت، بأن الإقليم بحاجة إلى قدوم المزيد من الإعلام العربي والأجنبي من أجل التغطية والترويج للأماكن السياحية.

وقالت جلال في تصريح أدلت به للصحفيين خلال زيارة وفد من الأردن في الإقليم، "نحن بحاجة الى قدوم الاعلام العربي والأوروبي للمشاهدة عن كثب المواقع السياحية في الاقليم".

وأضافت "نحتاج الى مجيء الاعلام العربي بشكل اوسع وتصحيح الفهم الخاطئ، وان اقليم كوردستان منطقة هادئة والأمن محفوظ فيها"، مؤكدة أن الإقليم منطقة هادئة والأمن محفوظ فيها".

وتابع جلال بالقول، "نحن بحاجة الى مزيد من التعريف بالمناطق السياحية في الاقليم".