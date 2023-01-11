إقليم كوردستان.. إنجاز 8 آلاف وحدة سكنية في "گرميان" خلال 2023

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للاستثمار في إدارة منطقة "گرميان" المستقلة ضمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، قرب الانتهاء من إنجاز أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية في مناطق تابعة للإدارة خلال العام الحالي.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا العام سيشهد الانتهاء من (8339) وحدة سكنية من شقق وفيلات في كلار وكفري ورزگاري"، لافتاً إلى أن "تكلفة المشاريع الاستثمارية التي تم تنفيذها تجاوزت 825 مليون دولار.

وأضافت أن "في السنوات الثلاث الماضية، تم تنفيذ 41 مشروعاً في ستة قطاعات، تم الانتهاء من 25 منها و16 قيد الإنشاء"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "توفير أكثر من 5000 فرصة عمل للمواطنين".