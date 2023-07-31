إقليم كوردستان.. مصادرة 3 كغم من "الكريستال" واعتقال متاجرين بها

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، مصادرة أكثر من ثلاثة كيلوغرامات من مادة "الامفيتامين" المخدرة التي تعرف اصطلاحا بـ"الكريستال" بعد الإطاحة بشخصين متهمين بالمتاجرة بها.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق المديرية وبعد الحصول على معلومات دقيقة ومراقبة مستمرة لمتهمين اثنين بالاتجار بالمواد المخدرة، وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، تمكنت اليوم الاثنين من إلقاء القبض على المتهمين المذكورين، ومصادرة كمية من المواد المخدرة من نوع (الامفيتامين) تقدر بأكثر من ثلاثة كيلوغرامات".

وأشار البيان، إلى أن "ملفاً بالتحقيق فتح مع المتهمين وسيتم إحالتهما إلى المحكمة المختصة، لينالا جزاءهما العادل"، فيما لم يكشف البيان عن هوية المتهمين المحتجزين ولا مكان اعتقالهما.