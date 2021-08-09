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إقليم كوردستان.. مشروع قانون يحظر عمل موظفي الدولة في شركات الأمن

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-09T16:36:49+0000
إقليم كوردستان.. مشروع قانون يحظر عمل موظفي الدولة في شركات الأمن

شفق نيوز/ أكد وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، ريبر احمد، يوم الاثنين، ان تشريع قانون الشركات الأمنية الخاصة سيوفر العديد من فرص العمل للشباب ويسهم بامتصاص البطالة.

وقال احمد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، عقده عقب اجتماعه اليوم مع لجنة الداخلية والامن في برلمان كردستان وناقش معه مشروع القانون، انه "بحسب هذا القانون فإن أي موظف حكومي لن يستطيع العمل في الشركات الأمنية".

واضاف "لدينا حوالي 68 شركة امنية خاصة وبعد تشريع هذا القانون ستتوفر العديد من فرص العمل للشباب".

واشار الى ان "التشكيلة الجديدة لحكومة الإقليم أعطيت أهمية كبيرة لتنظيم عمل الشركات الأمنية لانه من الناحية القانونية كان هناك تداخل في عملها من النواحي القانونية والأمنية والإدارية".

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